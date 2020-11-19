ЄС може розширити санкції проти Білорусі на початку грудня - журналіст

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу ймовірніше за все завершать роботу над третім санкційним пакетом проти Білорусі в кінці листопада або на початку грудня.

Як передає Укрінформ, про це у Tвіттері повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Очільники МЗС країн ЄС щойно погодилися просуватися в роботі над третім пакетом санкцій проти Білорусі. Ймовірно, його завершать до кінця листопада або початку грудня, та він включатиме осіб і підприємства», - йдеться в твіті.

Раніше Укрінформ повідомляв, що Палата представників Конгресу США підтримала посилення санкцій проти влади Білорусі, ухваливши законопроєкт «Про суверенітет, права людини та демократію у Білорусі» (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act), що передбачає можливе запровадження санкцій проти російських і білоруських чиновників.