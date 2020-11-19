Білоруська АЕС знову працює — замінили трансформатори напруги

Перший енергоблок Білоруської атомної електростанції (БілАЕС) підключено до мережі після припинення роботи.

Як передає Укрінформ, про це повідомили БЕЛТА в пресслужбі Міністерства енергетики.

"Перший енергоблок Білоруської атомної електростанції підключено до мережі після проведення робіт по заміні трансформаторів напруги в вимірювальних ланцюгах генераторного вимикача, а також випробувань теплоенергетичного обладнання, необхідних вимірювань і досліджень", - повідомили в пресслужбі.

Включення енергоблока в мережу і набір навантаження проведено відповідно до вимог технологічного регламенту безпечної експлуатації без зауважень, поінформували в прес-службі.

"Реактор першого енергоблока наразі працює на потужності 40% від номінальної. Тривають випробування систем і устаткування енергоблока", - відзначили в прес-службі.

Згідно з графіком будівництва БілАЕС, етап дослідно-промислової експлуатації першого енергоблока планується розпочати в грудні.

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Білоруська АЕС з двома реакторами ВВЕР-1200 сумарною потужністю 2400 МВт будується за російським проектом "АЕС-2006" поблизу Островця Гродненської області. Генеральним підрядником виступає інжиніринговий дивізіон держкорпорації "Росатом".

Як повідомляв Укрінформ, 10 листопада БілАЕС припинила генерацію енергії через три дні після відкриття.

МЗС Литви направив Білорусі ноту протесту із закликом зупинити запуск небезпечної Білоруської атомної електростанції, побудованої біля литовського кордону. Вільнюс вважає за необхідне зупинити введення станції в експлуатацію поки на ній не будуть забезпечені стандарти ядерної безпеки і природоохоронні вимоги. Також парламент балтійської республіки оголосив станцію загрозою національній безпеці.

Фото: пресслужба БілАЕС