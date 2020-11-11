Вільнюс передав Мінську ноту через інцидент під час запуску БілАЕС

Міністерство закордонних справ Литви передало до МЗС Білорусі ноту щодо надання офіційної інформації про інцидент під час запуску виробництва електроенергії на Білоруській АЕС в Островці.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться на сайті литовського МЗС.

У документі зазначається, що Литві та всій міжнародній спільноті важливо послуговуватися офіційною і фактичною інформацією про ситуацію на Білоруській АЕС. Тому від Білорусі потрібна оперативна відповідь з приводу інциденту, його причин і впливу на процес запуску АЕС і гарантування ядерної безпеки.

У записці також підкреслена важливість гарантування культури безпеки на АЕС в Білорусі та повторюється колишній заклик до Білорусі призупинити введення атомної електростанції в експлуатацію до того часу, поки не буде повністю виконано найвищі стандарти ядерної безпеки, екологічні вимоги і рекомендації щодо процесу стрес-тестування.

Як повідомляв Укрінформ, вироблення електроенергії почалося на БілАЕС минулого вівторка, 2 листопада, а під час вихідних Мінськ інформував, що потужність першого реактора збільшено до 400 мегават. У суботу в Мінську відбулася офіційна церемонія відкриття БілАЕС за участю авторитарного лідера Білорусі Олександра Лукашенка.

Однак з неділі внаслідок інциденту БілАЕС припинила виробляти електроенергію. Білоруський портал Tut.by з посиланням на джерело повідомив, що вироблення електроенергії на БілАЕС було призупинено після «вибуху декількох трансформаторів напруги (вони призначені для вимірювання напруги в силових електричних ланцюгах) на одному з агрегатів, пов'язаних з генератором» і тепер «повторне налагодження забере багато часу".

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У свою чергу Міненерго Білорусі повідомило про все, що сталося в такий спосіб: «У ході проведення випробувань відповідно до програми цього етапу було виявлено​​ необхідність заміни окремого електротехнічного вимірювального обладнання».

Раніше у зв'язку з початком роботи Білоруської АЕС Литва засудила дії Білорусі, які створюють екологічні загрози не лише Білорусі та Литві, а й усій Європі. Про це йшлося у ноті протесту Міністерства закордонних справ Литви, направленій минулої середи до Мінська.

Як йшлося у повідомленні МЗС, Вільнюс закликав Білорусь зупинити подальшу діяльність атомної станції доти, поки не буде реалізовано найвищих стандартів безпеки та вимог охорони навколишнього середовища.

Також у Литві було ухвалено спеціальний закон, який забороняє купувати електроенергію, вироблену на небезпечних АЕС. Минулого тижня його було застосовано у зв'язку з БілАЕС.

Фото: пресслужба БілАЕС