Білоруська АЕС призупинила виробництво електроенергії через кілька днів після запуску

Білоруська АЕС призупинила виробництво електроенергії через кілька днів після запуску

Укрінформ
Перша Білоруська атомна електростанція припинила генерацію енергії невдовзі після відкриття.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на представника інформаційного центру БілАЕС.

«Виробництво електроенергії на БілАЕС зараз не здійснюється. Напередодні Міненерго повідомило, що (для відновлення виробництва електроенергії - ред.) необхідна заміна певного обладнання», - сказав представник інфоцентру.

Повідомити про терміни відновлення виробництва електроенергії на БілАЕС поки що не можуть.

Як повідомлялося, урочисте відкриття першої атомної електростанції в Білорусі за участі Олександра Лукашенка відбулося в суботу 7 листопада.

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У неділю білоруські ЗМІ повідомляли, що турбіна першого енергоблоку БілАЕС була зупинена через вихід з ладу трансформаторів напруги на одному з агрегатів.

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