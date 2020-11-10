Білоруська АЕС призупинила виробництво електроенергії через кілька днів після запуску

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на представника інформаційного центру БілАЕС.

«Виробництво електроенергії на БілАЕС зараз не здійснюється. Напередодні Міненерго повідомило, що (для відновлення виробництва електроенергії - ред.) необхідна заміна певного обладнання», - сказав представник інфоцентру.

Повідомити про терміни відновлення виробництва електроенергії на БілАЕС поки що не можуть.

Як повідомлялося, урочисте відкриття першої атомної електростанції в Білорусі за участі Олександра Лукашенка відбулося в суботу 7 листопада.

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У неділю білоруські ЗМІ повідомляли, що турбіна першого енергоблоку БілАЕС була зупинена через вихід з ладу трансформаторів напруги на одному з агрегатів.