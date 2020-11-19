Перший випадок коронавірусу зафіксували у Самоа

У Самоа - країні в південно-західній частині Тихого океану в Полінезії - зафіксували перший з початку пандемії випадок коронавірусної інфекції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцеве видання Samoa Observer.

Прем'єр-міністр країни Туілаепу Саілеле Маліелегаоі у телезверненні до громадян заявив, що коронавірус діагностували у моряка, який прибув до Самоа з новозеландського міста Окленд.

Він та ще 25 моряків з Європи прибули до Самоа разом із 274 самоанцями минулої п’ятниці.

Коронавірус діагностували, коли чоловік проходив обов'язковий карантин. Він здав ще один тест, який дав негативний результат.

Влада відстежує усі контакти чоловіка та вживає необхідних заходів.

Зараз моряк перебуває в ізоляторі в лікарні Тупуа-Тамасесе-Меоле.

Станом на 2009 рік у країні проживали 179 тис. осіб.

Тихоокеанська держава Самоа була однією з останніх країн, яка уникла коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в острівній державі Республіка Вануату в Тихому океані зафіксували перший випадок коронавірусної інфекції.

За даними сайту Worldometer, у світі станом на ранок 19 листопада зафіксовано понад 56,5 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже більш як 39,3 мільйона людей.