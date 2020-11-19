Перший випадок коронавірусу зафіксували у Самоа

Перший випадок коронавірусу зафіксували у Самоа

Укрінформ
У Самоа - країні в південно-західній частині Тихого океану в Полінезії - зафіксували перший з початку пандемії випадок коронавірусної інфекції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцеве видання Samoa Observer.

Прем'єр-міністр країни Туілаепу Саілеле Маліелегаоі у телезверненні до громадян заявив, що коронавірус діагностували у моряка, який прибув до Самоа з новозеландського міста Окленд.

Він та ще 25 моряків з Європи прибули до Самоа разом із 274 самоанцями минулої п’ятниці.

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Коронавірус діагностували, коли чоловік проходив обов'язковий карантин. Він здав ще один тест, який дав негативний результат.

Влада відстежує усі контакти чоловіка та вживає необхідних заходів.

Зараз моряк перебуває в ізоляторі в лікарні Тупуа-Тамасесе-Меоле.

Станом на 2009 рік у країні проживали 179 тис. осіб.

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Тихоокеанська держава Самоа була однією з останніх країн, яка уникла коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в острівній державі Республіка Вануату в Тихому океані зафіксували перший випадок коронавірусної інфекції.

За даними сайту Worldometer, у світі станом на ранок 19 листопада зафіксовано понад 56,5 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже більш як 39,3 мільйона людей.

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