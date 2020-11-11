Коронавірус дістався Вануату — у країні зафіксували перший випадок

В острівній державі Республіка Вануату в Тихому океані зафіксували перший з початку пандемії випадок коронавірусної інфекції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Першим хворим у країні став 23-річний громадянин, який повернувся зі США. Він отримав позитивний результат тесту, перебуваючи на карантині й не маючи симптомів хвороби.

Влада країни заявила, що планує відправити на карантин всіх, хто був на одному рейсі з хворим. Також будуть відстежені усі контакти чоловіка.

Водночас більш жорсткі заходи в країні з 300 тис. населення запроваджуватися не будуть.

Тихоокеанська країна Вануату була однією з останніх країн, яка взагалі уникла коронавірусу. У березні цього року Вануату закрила свої кордони, щоб не допустити потрапляння вірусу, проте нещодавно дозволила авіарейси для повернення своїх громадян.

Республіка Вануату — тихоокеанська держава в Меланезії. Межує на півночі з територіальними водами Соломонових Островів, на заході з економічною зоною Австралії, на південному заході з територіальними водами Нової Каледонії, на сході - з територіальними водами Фіджі. Республіка Вануату розташована на 83 островах архіпелагу Нові Гебриди. Загальна площа суші - 12 189 км².

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 11 листопада зафіксовано понад 51,8 мільйона випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 36,3 млн осіб.