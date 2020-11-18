У Конгресі США прийняли «резолюцію Навального» із санкціями проти Росії

Нижня палата Конгресу США прийняла резолюцію, яка засуджує отруєння російського опозиціонера Олексія Навального бойовою речовиною з групи «Новічок» та пропонує нові санкції проти РФ через порушення домовленостей щодо хімічної зброї.

Голосування відбулося в середу, передає власний кореспондент Укрінформу.

Резолюція, яка була внесена на розгляд Палати представників ще 23 вересня, має назву «Щодо засудження дій з отруєння російського опозиційного лідера Олексія Навального та заклику до рішучої реакції США та міжнародної відповіді". Її співавторами виступили конгресмени Мак-Говерн, Фітцпатірік, Маліновскі та Сміт.

Документ, зокрема, пропонує розслідувати, чи був Навальний отруєний російським урядом, і якщо це підтвердиться, передбачається введення санкцій проти Росії відповідно до Закону про контроль за хімічною й біологічною зброєю та ліквідацію бойових запасів від 1991 року.

Як повідомлялося, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле в літаку 20 серпня по дорозі з Сибіру до Москви. Після екстреної посадки літака в Омську політика доправили до місцевої лікарні, а через два дні відправили на лікування до Берліна. Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Читайте також: Навальний подав до суду на Пєскова

Водночас російська влада продовжує заперечувати причетність до отруєння опозиціонера, звинувачуючи Захід і ОЗХЗ у маніпулюванні фактами та в політизації справи.