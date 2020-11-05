В офісі Фонду Навального - знову обшуки

Співробітники російських правоохоронних органів прийшли з обшуком в офіс Фонду боротьби з корупцією в Москві.

Як передає Укрінформ, про це повідомив директор ФБК Іван Жданов.

«Попередньо мені повідомляють, що це пристави прийшли шукати відповідно до виконавчого провадження 29 млн рублів», - пише Жданов.

Повідомляється також про вилучення під час обшуку техніки в студії, з якої випускалися ефіри Ютуб-каналу "Навальный LIVE". Вилучають і особисту техніку співробітників ФБК.

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Засновник ФБК Олексій Навальний заявив, що нова хвиля тиску на організацію стала "єдиним правовим наслідком" того, що політика намагалися отруїти отрутою з сімейства "Новачок".

Як повідомлялося, в липні 2020 року Олексій Навальний оголосив про ліквідацію створеного ним Фонду боротьби з корупцією.

Наприкінці грудня 2019 року Фонд боротьби з корупцією, Олексій Навальний і Любов Соболь програли суд. Їх зобов'язали заплатити 88 мільйонів рублів комбінату харчування "Московский школьник", який пов'язують з Євгеном Пригожиним, якого називають "кухарем Путіна".

Наприкінці жовтня Арбітражний суд Москви зобов'язав Навального видалити ролик про комбінат "Московский школьник". У відео йшлося про те, що компанія не дотримується санітарних норм, підробляє документи і поставляє в дитячі сади і школи неякісне харчування. Суд постановив, що ці відомості, завдають шкоди компанії "Московський школяр", внаслідок чого з нею розірвав контракт один з клієнтів.

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У грудні 2019 року співробітники Федеральної служби судових приставів РФ прийшли в офіс Фонду боротьби з корупцією та студію Ютуб-каналу "Навальный Live". За словами Олексія Навального, обшуки і вилучення техніки формально пов'язані зі справою про невиконання рішення суду щодо видалення з Ютуб розслідування ФБК "Он вам не Димон", присвячене корупційним зв'язкам прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва.

Влітку 2019 року в ФБК пройшли обшуки у зв'язку зі «справою про відмивання грошей». Слідчі дії також відбулися у помешканнях прихильників опозиційного політика в багатьох містах Росії. За версією слідства, співробітники ФБК незаконно отримали велику суму. Після чого вони нібито перевели її на рахунки фонду. Підозрюваних у справі поки що немає. Соратники Навального всі звинувачення на свою адресу відкидають.

Фото: Навальный LIVE