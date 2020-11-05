В офісі Фонду Навального - знову обшуки
Як передає Укрінформ, про це повідомив директор ФБК Іван Жданов.
«Попередньо мені повідомляють, що це пристави прийшли шукати відповідно до виконавчого провадження 29 млн рублів», - пише Жданов.
Повідомляється також про вилучення під час обшуку техніки в студії, з якої випускалися ефіри Ютуб-каналу "Навальный LIVE". Вилучають і особисту техніку співробітників ФБК.
Засновник ФБК Олексій Навальний заявив, що нова хвиля тиску на організацію стала "єдиним правовим наслідком" того, що політика намагалися отруїти отрутою з сімейства "Новачок".
Як повідомлялося, в липні 2020 року Олексій Навальний оголосив про ліквідацію створеного ним Фонду боротьби з корупцією.
Наприкінці грудня 2019 року Фонд боротьби з корупцією, Олексій Навальний і Любов Соболь програли суд. Їх зобов'язали заплатити 88 мільйонів рублів комбінату харчування "Московский школьник", який пов'язують з Євгеном Пригожиним, якого називають "кухарем Путіна".
Наприкінці жовтня Арбітражний суд Москви зобов'язав Навального видалити ролик про комбінат "Московский школьник". У відео йшлося про те, що компанія не дотримується санітарних норм, підробляє документи і поставляє в дитячі сади і школи неякісне харчування. Суд постановив, що ці відомості, завдають шкоди компанії "Московський школяр", внаслідок чого з нею розірвав контракт один з клієнтів.
У грудні 2019 року співробітники Федеральної служби судових приставів РФ прийшли в офіс Фонду боротьби з корупцією та студію Ютуб-каналу "Навальный Live". За словами Олексія Навального, обшуки і вилучення техніки формально пов'язані зі справою про невиконання рішення суду щодо видалення з Ютуб розслідування ФБК "Он вам не Димон", присвячене корупційним зв'язкам прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва.
Влітку 2019 року в ФБК пройшли обшуки у зв'язку зі «справою про відмивання грошей». Слідчі дії також відбулися у помешканнях прихильників опозиційного політика в багатьох містах Росії. За версією слідства, співробітники ФБК незаконно отримали велику суму. Після чого вони нібито перевели її на рахунки фонду. Підозрюваних у справі поки що немає. Соратники Навального всі звинувачення на свою адресу відкидають.
Фото: Навальный LIVE