Навальний подав до суду на Пєскова

Російський опозиційний політик Олексій Навальний подав у Пресненський суд Москви позов до прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Інформацію про це «МБХ медіа» виявило в картотеці суду, передає Укрінформ.

Представник суду підтвердила «МБХ медіа», що позов надійшов, засідання по ньому поки не призначено.

«У суді повідомили, що позивач вказав, що 1 жовтня в матеріалі ТАСС під назвою «Пєсков заявив, що звинувачення Навального на адресу Путіна інспіровані ЦРУ, вони неприйнятні» відповідач «поширив відомості про Навального О. А., що не відповідають дійсності і ганьблять честь, гідність і ділову репутацію Навального О. А.»», - йдеться в повідомленні.

Навальний також просить визнати такою, що не відповідає дійсності й ганьбить честь, гідність і ділову репутацію заяву Пєскова про те, що з опозиціонером працюють «фахівці ЦРУ».

Крім того, в позові він попросив зобов'язати Пєскова опублікувати спростування на офіційному сайті Адміністрації президента у строк не пізніше 10 днів з моменту набрання рішенням суду законної сили.

Як повідомлялося, Навальний раніше заявляв, що планує подати позов до Пєскова через його слова про співпрацю опозиціонера з ЦРУ.

Йдеться про висловлювання Пєскова про те, що Навальний нібито співпрацює з ЦРУ.

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В інтерв'ю Der Spiegel Навальний заявив, що до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін.

20 серпня Навальному стало погано в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер у стані коми був госпіталізований у реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили в Берлін.

Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичним речовиною групи «Новічок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації із забороні хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Вийшовши з лікарні в жовтні, Навальний тимчасово залишився для проходження реабілітації в Німеччині.

Російська влада продовжує заперечувати причетність до отруєння опозиціонера, звинувачуючи Захід і ОЗХЗ в маніпулюванні фактами і в політизації справи.