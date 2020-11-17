Коронавірус у Франції: кількість випадків перевищила два мільйони

У Франції кількість виявлених інфікованих на коронавірус з початку епідемії у березні перевищила 2 млн.

Про це повідомив генеральний директор з питань здоров’я Міністерства охорони здоров’я країни Жером Саломон, передає власний кореспондент Укрінформу.

За актуальною статистикою відомства, станом на вечір 17 листопада за попередню добу виявлено 45 522 нових випадків інфікувань коронавірусом; 437 людей померли від COVID-19.

Загалом з початку епідемії у березні у країні зареєстровано 2 036 755 інфікувань та 46 273 летальних випадків, спричинених коронавірусною хворобою.

Станом на середину листопада, після уведення з 30 жовтня другого загальнонаціонального карантину, уряд країни заявив про взяття під контроль поширення вірусу та проходження піку другої хвилі епідемії.

На початку листопада у Франції найвищий показник зареєстрованих інфікувань становив більше як 62 тис.

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