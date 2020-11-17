Франція може розпочати COVID-вакцинацію у січні

У Франції можуть розпочати масову вакцинацію населення проти COVID-19 у січні 2021 року. З цією метою укладаються попередні угоди з виробниками вакцин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

"Ми готуємо кампанію вакцинації, щоб коли вакцина буде затверджена європейськими та національними органами охорони здоров'я, ми могли негайно почати вакцинацію", - сказав представник уряду Франції Габріель Аттал.

В уряді країни стурбовані тим, що мільйони французів можуть відмовитися від вакцинації проти нового коронавірусу, навіть якщо вакцина виявиться ефективною майже на 95%.

За даними опитування громадської думки, проведеного компанією Ipsos та опублікованого у вересні, лише 59% французів готові до вакцинації проти COVID-19 порівняно з 74% людей у всьому світі.

В американській біотехнологічній фірмі Moderna заявили про 94,5% ефективності за підсумками клінічного дослідження вакцин з більш ніж 30 000 учасників, після того як американська фармацевтична компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech заявили минулого тижня, що їх вакцина ефективна на 90%.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, загалом 42 "вакцини-кандидати" зараз проходять клінічні випробування.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 17 листопада зафіксовано понад 55,3 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 38,4 млн людей.

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