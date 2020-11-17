Глава МЗС Словенії нагадав Євросоюзу про «заморожені конфлікти»

Євросоюз зараз повинен звернути особливо увагу на країни Східного партнерства, де є “заморожені конфлікти” з метою їх розв'язання.

На цьому в рамках онлайн-конференції “The Road to Warsaw Security Forum”, коментуючи останні події в Нагірному Карабаху, наголосив глава МЗС Словенії Анже Логар, передає кореспондент Укрінформу.

“Це однозначно дзвінок для ЄС, і є свідченням того, що нам потрібно працювати з країнами Східного партнерства, особливо з тими, де є “заморожені конфлікти”,- заявив Логар, додаючи, що це може підвищити можливість вирішення проблем.

Він назвав очевидним зараз те, що робота міжнародної Мінської групи по Нагорному Карабасі “не була успішною” і зараз треба шукати нових шляхів для досягнення компромісу.

Торкаючись питання трансатлантичної співпраці глава МЗС Словенії звернув увагу, що саміту ЄС-НАТО вже не було шість років, що “є ненормальним явищем”. За його словами, потрібно якомога швидше провести наступний саміт ЄС-НАТО, що може бути зроблено в 2021 році під час Португальського або Словенського головування в ЄС. На переконання міністра, зараз життєво необхідно підписати угоду про зону вільної торгівлі між ЄС та США. Одним з дуже важливих проєктів трансатлантичної співпраці Логар назвав "Ініціативу трьох морів", в якій США беруть активну участь.

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Як відомо, Мінську групу у рамках ОБСЄ по розв'язанню вірменсько-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабаху створено в 1992 році. Її найбільшим успіхом було досягнення домовленості про припинення вогню між сторонами в 1994 році.

Започаткована у 2015 році президентами Польщі Анджеєм Дудою та президентом Хорватії Коліндою Грабар-Китарович "Ініціатива трьох морів", тобто створення партнерського блоку від Балтійського до Чорного та Адріатичного морів, спрямована на поглиблення інтеграції країн Центральної та Східної Європи. Проєкт об’єднує 12 країн Центрально-Східної Європи: чотири країни Вишеградської групи, країни Балтії, Австрію, Хорватію, Румунію, Словенію та Болгарію.