Азербайджан та Вірменія обмінялися тілами двохсот загиблих у Карабаху

Сторони конфлікту в Нагірному Карабасі обмінялися тілами двохсот загиблих в рамках домовленості про припинення бойових дій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa international.

Зазначається, що процес передачі тіл розпочався минулого тижня за присутності наглядачів з Міжнародного Червоного Хреста.

За словами президента МЧХ Петера Маурера, пріоритетами діяльності організації в Нагірному Карабасі є допомога переселенцям, діставання з-під завалів тіл загиблих, а також відвідування полонених для підготовки до можливих переговорів і обміну.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ і Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиція, а вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією, розгортається миротворчий контингент.