Як відбити атаки хакерів: у НАТО стартували навчання Cyber Coalition 2020

Об’єднане командування НАТО із трансформації (Allied Command Transformation - ACT) в режимі реального часу розпочало масштабні навчання з кібернетичного захисту «Cyber Coalition 2020», до яких залучені союзники по Альянсу, країни-партнери та представники ЄС.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена на сайті Північноатлантичного Альянсу.

«У цих найбільших за всю історію кібернетичних навчаннях, які триватимуть весь тиждень, беруть участь фахівці з 27 країн НАТО, партнери Альянсу, технічні та координаційні структури із складу Центру НАТО з реагування на комп’ютерні інциденти (NCIRC), персонал структур кібернетичного захисту ЄС. Навчання мають на меті підвищення готовності НАТО та партнерів до відповіді на будь-які загрози, за необхідністю – колективної відповіді, яка буде організована відповідно до міжнародного законодавства та Хартії ООН», - йдеться у повідомленні.

Сценарій навчань, який розроблений на основі реально існуючих сучасних загроз, дозволить випробувати готовність офіційних осіб до реагування в режимі реального часу на комп’ютерні інциденти, такі як злам закритих комп’ютерних мереж, порушення в роботі комунікаційних систем критично важливої інфраструктури, на спроби шпіонажу з використанням мобільних додатків, та на інші подібні ситуації.

З огляду на пандемію COVID-19, цьогоріч навчання будуть проводитися виключно у віртуальному просторі, з використанням можливостей Естонського навчального центру з кібернетичної безпеки. У тренуванні братимуть участь близько 1000 офіційних осіб і експертів від усіх країнах НАТО, чотирьох країн-партнерів (Фінляндія, Ірландія, Швеція і Швейцарія), а також представники відповідних підрозділів Європейського Союзу.

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Як повідомлялося, з 2016 року кібернетичний простір був визначений як один із оперативних безпекових просторів для оборонних дій Альянсу, поряд із повітряним, морським простором і суходолом. Навчання серії «Cyber Coalition» були започатковані в Таллінні (Естонія) у 2016 році під егідою управління з кіберзахисту Об’єднаного командування ОЗС НАТО в Європі.