Як відбити атаки хакерів: у НАТО стартували навчання Cyber Coalition 2020
Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена на сайті Північноатлантичного Альянсу.
«У цих найбільших за всю історію кібернетичних навчаннях, які триватимуть весь тиждень, беруть участь фахівці з 27 країн НАТО, партнери Альянсу, технічні та координаційні структури із складу Центру НАТО з реагування на комп’ютерні інциденти (NCIRC), персонал структур кібернетичного захисту ЄС. Навчання мають на меті підвищення готовності НАТО та партнерів до відповіді на будь-які загрози, за необхідністю – колективної відповіді, яка буде організована відповідно до міжнародного законодавства та Хартії ООН», - йдеться у повідомленні.
Сценарій навчань, який розроблений на основі реально існуючих сучасних загроз, дозволить випробувати готовність офіційних осіб до реагування в режимі реального часу на комп’ютерні інциденти, такі як злам закритих комп’ютерних мереж, порушення в роботі комунікаційних систем критично важливої інфраструктури, на спроби шпіонажу з використанням мобільних додатків, та на інші подібні ситуації.
З огляду на пандемію COVID-19, цьогоріч навчання будуть проводитися виключно у віртуальному просторі, з використанням можливостей Естонського навчального центру з кібернетичної безпеки. У тренуванні братимуть участь близько 1000 офіційних осіб і експертів від усіх країнах НАТО, чотирьох країн-партнерів (Фінляндія, Ірландія, Швеція і Швейцарія), а також представники відповідних підрозділів Європейського Союзу.
Як повідомлялося, з 2016 року кібернетичний простір був визначений як один із оперативних безпекових просторів для оборонних дій Альянсу, поряд із повітряним, морським простором і суходолом. Навчання серії «Cyber Coalition» були започатковані в Таллінні (Естонія) у 2016 році під егідою управління з кіберзахисту Об’єднаного командування ОЗС НАТО в Європі.