Росія активізується на міжнародних платформах щодо регулювання кіберпростору – експерт

Наразі РФ активізує свої зусилля на міжнародному рівні щодо регулювання кіберпростору.

Про це сказав засновник Інституту постінформаційного суспільства Дмитро Золотухін на Львівському безпековому форумі, що з 9 по 14 листопада проходить в онлайн-форматі, передає кореспондент Укрінформу.

«За моєю інформацією, зараз російська сторона дуже жваво посилює свою присутність у міжнародних платформах з розробки міжнародних документів про регулювання кіберпростору, про регулювання кібератак і так далі. Тобто очевидно, що ланцюжок буде повторюватися. Спочатку технології. І немає у людства спроможності встигати за зміною технологій, юридичним регулюванням міжлюдських відносин. Першими все одно будуть технології. Другим етапом буде перетворення технологій на зброю. Будь-які новітні технології будуть використовуватися державами для того, щоб посилити свій політичний вплив як всередині країн, так і в міждержавному просторі. І потім, коли це буде ставати очевидним, коли технології, перетворюючись на зброю, будуть справляти дуже серйозний тиск на права людини у всьому світі, тоді ми будемо збиратися, розробляти якісь ідеї», - зазначив Золотухін під час вебінару «Персональна інформаційна ідентичність як основа нового світового порядку».

Водночас він висловив сумнів, чи спроможний міжнародний рівень сформувати механізм, який буде займатися такими питаннями, як безпека в кіберпросторі, оскільки «міжнародний рівень складається з ініціатив тих, хто хоче отримати політичні дивіденди з цього процесу».

«Але у нас немає іншого вибору, окрім як розробляти нові підходи на підставі тих, що існують, розумючи, що інструменти, які існують, більше не працюють», - сказав Золотухін.

Як повідомляв Укрінформ, Львівський безпековий форум 2020 присвячений пошуку цінностей нового світового безпекового порядку, а також формуванню стратегії безпеки в Чорному морі. Він триває з 9 по 14 листопада. У зв’язку з пандемією COVID-19 Львівський безпековий форум 2020 проходить у форматі експертного онлайн-марафону.