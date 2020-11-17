Twitter призначив відомого хакера очільником служби безпеки

Компанія Twitter призначила одного з найкращих у світі хакерів – Пейтера Затко, відомого як Мадж (Mudge), – керівником служби безпеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що компанія надала Затко широкі повноваження рекомендувати зміни в структурі та методах роботи компанії.

Затко заявив, що буде відповідати за "інформаційну безпеку", "цілісність платформи" і захист від "зловживань і маніпуляцій".

Він приступить до виконання обов’язків одразу після перевірки, яка триватиме 45-60 днів.

До цього Затко контролював безпеку електронних платежів Stripe.

Мадж прославився своїми досягненнями в рамках хакерського об'єднання L0pht. Також він є одним з ключових членів утвореного в 1980-і роки хакерського і медіаугруповання "Культ мертвої корови" (Cult of the Dead Cow).

Як повідомлялося, у липні сталася масштабна хакерська атака на соцмережу. В результаті кібернападу були зламані сторінки декількох американських корпорацій і відомих людей, зокрема Ілона Маска, Білла Гейтса, Джеффа Безоса, Уоррена Баффера і Джо Байдена.