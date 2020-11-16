Південна Австралія закрила школи й магазини після першого з квітня спалаху COVID-19
Укрінформ
У Південній Австралії переходять у режим підвищеної готовності після повідомлень про перші з квітня 17 нових випадків коронавірусу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Один з хворих працював у карантинній зоні, експерти вважають, що зараження почалося з нього.
Штат закрив школи й магазини та активізував відстеження контактів всіх інфікованих.
Як зазначає видання, в Австралії число випадків захворювання впало майже до нуля після перемоги над другою хвилею коронавірусу у штаті Вікторія.
За даними Worldometer, з початку пандемії в Австралії зареєстровано 27 745 випадків коронавірусу.
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