Південна Австралія закрила школи й магазини після першого з квітня спалаху COVID-19

У Південній Австралії переходять у режим підвищеної готовності після повідомлень про перші з квітня 17 нових випадків коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Один з хворих працював у карантинній зоні, експерти вважають, що зараження почалося з нього.

Штат закрив школи й магазини та активізував відстеження контактів всіх інфікованих.

Як зазначає видання, в Австралії число випадків захворювання впало майже до нуля після перемоги над другою хвилею коронавірусу у штаті Вікторія.

За даними Worldometer, з початку пандемії в Австралії зареєстровано 27 745 випадків коронавірусу.

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