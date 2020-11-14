У Японії виявили 1705 нових випадків коронавірусу – найбільше з початку пандемії

В Японії у п'ятницю, 13 листопада, зареєстровано рекордні для країни - 1705 нових випадків коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Зазначається, що новий показник-максимум перевищив попередній, зареєстрований у четвер.

Згідно з інформацією видання, Токіо залишається найбільшою "гарячої" точкою в країні - кількість нових випадків інфікування в японській столиці протягом трьох днів поспіль перевищувала 300.

На думку експертів, країна зараз переживає третю хвилю інфекцій. Загалом з початку пандемії в Японії зареєстровано понад 116 000 випадків.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 53 865 130 випадків коронавірусу, зокрема 1 311 666 летальних, одужали 37 601 889 осіб.