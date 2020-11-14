У Росії вперше з початку пандемії виявили понад 22 тисячі хворих на COVID-19 за добу

За минулу добу у РФ зафіксовано 22 441 новий випадок зараження на коронавірус - це найбільше число з початку пандемії.

Як передає кореспондент Укрінформу, це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф (загальноросійська статистика мінус показники незаконно анексованих Криму і Севастополя).

Таким чином, на даний момент загальна кількість інфікованих у Росії склала 1 887 836.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявлено у Москві - 6427, Санкт-Петербурзі - 1852, Московській області - 786, Нижегородській області - 441.

За добу в країні одужали 18 362 осіб, а всього з початку епідемії - 1 415 213.

Від COVID-19 вчора померли 380 пацієнтів, при цьому загальне число летальних випадків досягло 32 536.

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За даними Worldometer, у світі зафіксовано 53 865 130 випадків коронавірусу, зокрема 1 311 666 летальних, одужали 37 601 889 осіб.