Справа МН17: прокурори наполягають на відхиленні клопотань захисту ГРУшника Пулатова

Другий день поспіль у судовому комплексі “Схіпхол” слово у справі МН17 має сторона обвинувачення.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, нідерландські прокурори реагують на виступи адвокатів одного з чотирьох обвинувачених, спецпризначенця ГРУ Олега Пулатова, захист якого мав слово у суді впродовж трьох днів. Обвинувачення наполягає на відхиленні клопотань захисту Пулатова щодо додаткового розслідування. Прокурори вкотре наголосили, що було проведено ретельне розслідування, зібрано багато доказів та вивчено усі можливі сценарії трагедії. Вони також зазначили, що захист не може вимагати допиту людей, яких неможливо знайти або яких немає в живих. А ще підкреслили, що Україна не має контролю над сходом країни та Кримом, не контактує з місцевою так званою «владою», тож немає жодної угоди щодо допомоги у пошуку свідків.

Також прокурори нагадали, що у 2018 році Росії вже ставили питання про місцезнаходження «Бука», його командування та розрахунок. РФ відповіла, що російського «Бука» в Україні не було і тому на поставлені питання не відповідатиме. На думку обвинувачення, Росії варто було би дати можливість допитати військових, які керували «Буком», щоб відвести від себе підозру.

«Вони цього не зробили, на жаль, це багато про що говорить», - сказав прокурор.

Також прокурори підкреслили, що Пулатов зробив заяву, що не знає як було збито МН17, але він не заявляв, що бачив військовий літак. Тож, версія захисту про те, що рейс МН17, нібито, був збитий військовим літаком нічим не підкріплена і клопотання щодо цієї версії також можна відхилити.

“Не можна проводити розслідування через просто цікавість захисту”, - сказав прокурор.

Також сторона обвинувачення просить докласти до справи відео захисту з Пулатовим та інтерв’ю Дубинського, а ще просить перекладачів суду перевірити переклад. Захист у свою чергу заперечував щодо внесення інтерв’ю Дубинського. Натомість у відповідь на відео, на яких двоє обвинувачених відкидають свою причетність до збиття МН17, прокурори просять суд дозволити їм показати відео допиту одного з анонімних свідків, який говорить протилежне.

Як повідомляв Укрінформ, захист Пулатова вимагає заново допитати експертів та свідків у справі МН17, а також заново дослідити усі докази. У березні 2020 року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17. Очікується, що слухання по суті розпочнуться у 2021 році.

Інтереси Пулатова представляють адвокати нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".