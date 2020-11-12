Справа МН17: прокурори виступають проти розкриття осіб свідків

На засіданні суду у справі про збитий над окупованим Донбасом пасажирський літак рейсу МН17 обвинувачення наголосило на необхідності збереження анонімності свідків.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Нідерландські прокурори закликали суд відхилити прохання захисту одного з чотирьох обвинувачених Олега Пулатова щодо розкриття осіб свідків, оскільки їм загрожує небезпека, та підкреслили, що надійність їхніх свідчень перевірена слідчим суддею. Сторона обвинувачення також зауважила, що Пулатов просить допитати людей, які начебто були з ним у день трагедії, але про них не надано жодної інформації, окрім позивних.

Прокурори також звернули увагу, що інший обвинувачений у цій справі, Сергій Дубинський, також не визнає своєї причетності до трагедії, хоча записи розмов засвідчують протилежне, тож інтерес у його допиті відсутній.

Щодо прохання захисту допитати Володимира Цемаха, то, за словам прокурорів, під час допиту той також заперечував свою причетність до збиття МН17 і те, що бачив “Бук”. Натомість слідству відомо, що він говорив геть протилежне ряду людей. Тож прокурори вважають, що за цих обставин він навряд чи дасть достовірну інформацію під час нового допиту.

Сторона обвинувачення предметно відповідала на кожне клопотання захисту Пулатова, роз’яснювала, де в матеріалах справи адвокати можуть знайти потрібну їм інформацію, щоб не вимагати додаткових допитів свідків та експертів. Прокурори також наголосили, що неодноразово наголошували захисту, що їхні клопотання мають бути підкріплені конкретикою.

Наступне засідання у цій справі відбудеться 13 листопада о 10:00 за місцевим часом. На ньому йтиметься про відео з Пулатовим, яке записали його адвокати.

Як повідомляв Укрінформ, слово у суді має сторона обвинувачення. Нідерландські прокурори реагують на виступи адвокатів одного з чотирьох обвинувачених, спецпризначенця ГРУ Олега Пулатова, захист якого мав слово у суді впродовж трьох днів.

Захист Пулатова вимагає заново допитати експертів та свідків у цій справі, а також заново дослідити усі докази. Адвокати також запропонували суду записати питання для їхнього клієнта Пулатова.

У березні 2020 року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17. Очікується, що слухання по суті розпочнуться у 2021 році.

Інтереси Пулатова представляють адвокати нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

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19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Володимир Цемах - колишній начальник ППО в підконтрольному окупантам місті Сніжному на Донбасі. 7 вересня 2019 року Цемах був переданий Росії в межах обміну утримуваними особами у форматі "35 на 35". Перед цим його допитали в Києві слідчі Міжнародної слідчої групи у справі про катастрофу МН17.