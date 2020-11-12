Після протестів у Єревані затримали 10 лідерів опозиції

Після протестів у Єревані, де були висунуті вимоги відставки прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна, затримані 10 представників опозиції в рамках кримінальної справи про організацію та проведення масових зібрань з порушенням закону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Азатутюн.

«У рамках кримінальної справи, порушеної у Спеціальній слідчій службі (ССС) за фактом організації і проведення мітингів високопосадовцями, а також іншими особами з порушенням встановленого законом порядку, затримані 10 осіб», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням ССС, були затримані лідер опозиційної партії "Процвітаюча Вірменія" (ППВ) Гагік Царукян, керівник партії "Національна безпека" Гарнік Ісагулян, опозиціонери Сурен Суренянц, Давид Амбарцумян, керівник телеканалу "Еркір Медіа" Гегам Манукян, голова партії "Батьківщина" ("Родина") Артур Ванецян і член ради партії Ара Саакян, заступник глави "Республіканської партії" Едуард Шармазанов, засновник партії "Єдина Вірменія" Артур Казінян, представник партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян.

Опозиціонери Ваагн Чахалян і Грач'я Гукасян залучені у кримінальній справі в якості підозрюваних у скоєнні злочинів, передбачених частиною 1 статті 225.1 Кримінального кодексу РВ". В якості запобіжного заходу обрано підписку про невиїзд.

Кримінальну справу за статтею 225.1 КК РВ (організація і проведення зборів з порушенням встановленого законом порядку) було порушено в середу. Попереднє слідство триває.

Раніше представники 17 вірменських партій організували мітинг у центрі Єревана з вимогами відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про підписання з президентами Росії й Азербайджану спільної заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Ця новина викликала хвилю протестів у Єревані, зокрема незадоволені захопили будівлю парламенту.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

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Міноборони Росії повідомило, що літаками військово-транспортної авіації Іл-76 у Нагірний Карабах вже вилетіли 1960 військовослужбовців, 470 одиниць військової техніки. В оборонному відомстві Росії також підкреслили, що командування миротворчою операцією буде розміщуватися в районі міста Степанакерт.

Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.