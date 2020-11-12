НАТО має негайно переглянути стратегію щодо Росії - Вершбоу

Північноатлантичному альянсу слід якнайшвидше переглянути свою політику у відносинах із Росією.

Про це на Львівському безпековому форумі заявив співробітник Центру стратегії та безпеки Атлантичної ради у Вашингтоні Александр Вершбоу, передає кореспондент Укрінформ.

Одним з перших кроків НАТО у 2021 році, на думку колишнього заступника генсека Альянсу, має стати перегляд загальної стратегії щодо Росії. Адже ця статична стратегія «застрягла» ще у 2016 році. Треба повернути ініціативу, забрати її у Путіна, поставити заслін деструктивній активності, дезінформації, диверсіям і кібератакам, підкреслив Вершбоу.

Водночас, на його переконання, треба посилити тиск на Путіна, аби стримати авантюризм і експансіонізм Росії.

За словами експерта, НАТО має визнати, що агресивність Москви є частиною ширшої стратегії щодо встановлення російського панування на просторі «від Арктики до Сирії».

На цьому напрямку, зауважив Вершбоу, НАТО має діяти разом з Україною та Грузією. Попри те, що ці країни ще не є членами Альянсу, він повинен робити все можливо для захисту їхнього суверенітету та активніше залучати їх у своє планування. Загалом НАТО має проводити політику відкритих дверей стосовно України та Грузії.

Якщо НАТО хоче добитися «ефекту зміни гри», треба поводитися агресивніше відносно Росії та змусити її піти з Донбасу. Цього можна досягати збільшенням тиску, посиленням і розширенням санкцій, а не просто їх продовженням, указав Вершбоу.

Як повідомлялося, Львівський форум-2020 присвячений пошуку цінностей нового світового безпекового порядку, а також формуванню Стратегії безпеки в Чорному морі. Він триватиме до 14 листопада. Загалом, шість вебінарів стосуються міжнародної безпеки у постковідному світі, пошуку моделі співпраці між країнами регіону Чорного моря та захисту інформаційної ідентичності людини в умовах зростання інформатизації суспільства.