Словаччина продовжила надзвичайний стан на 45 днів

Згідно з рішенням словацького уряду, режим надзвичайного стану в країні у зв’язку з пандемією COVID-19 продовжений ще на 45 днів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Aktuality.

Як відомо, раніше уряд Словаччини на чолі з Ігорем Матовичем оголосив надзвичайний стан з 1 жовтня – на 45 днів. Цей перший термін добігає кінця 15 листопада. Ще минулого тижня Матович зазначав, що НС продовжать через складну епідеміологічну ситуацію в країні.

Спочатку йшлося про продовження на 90 днів, що означало б його дію до лютого.

Однак міністр економіки Ріхард Сулік заявив, що не може голосувати за таке рішення. «Я можу уявити собі компроміс - продовження максимум на 30 днів, але на більшу кількість днів зараз немає сенсу», - наголосив словацький посадовець.

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Як передавав Укрінформ, минулих вихідних влада Словаччини завершила другий тур масового тестування населення країни на коронавірус. Відповідно до звіту уряду, оприлюдненого 9 листопада, за вихідні взято аналізи у понад 2 млн осіб

Лише 0,66% тестів виявилися позитивними. На першому етапі, коли у тестуванні взяли участь понад 3,6 млн жителів Словаччини (31 жовтня та 1 листопада), цей показник становив 1,06%.

Зазначається, що тепер громадяни, в яких підтверджено негативний результат, можуть вільно пересуватися країною. Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович, наголосив, що ці показники свідчать про успіх запроваджених урядом заходів для стримування коронавірусної інфекції.

Фото: TASR/Henrich Mišovič