У Словаччині за вихідні на COVID-19 перевірили два мільйони осіб

Влада Словаччини завершила другий етап масового добровільного тестування населення країни на коронавірус.

Відповідно до звіту уряду Словаччини, оприлюдненого, 9 листопада, минулими вихідними було взято аналізи більш як у двох мільйонів осіб, передає Укрінформ з посиланням на DW.

Лише 0,66% тестів виявилися позитивними. На першому етапі, коли у тестуванні взяли участь понад 3,6 млн мешканців Словаччини, цей показник становив 1,06%.

Зазначається, що тепер громадяни, у яких підтверджено негативний результат, можуть вільно пересуватися країною.

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович, наголосив, що ці показники свідчать про успіх запроваджених урядом заходів для стримування коронавірусної інфекції.

Як повідомлялося, у Словаччині, де мешкають 5,5 мільйона людей, 31 жовтня і 1 листопада проходив перший етап загальнонаціонального тестування на COVID-19. У ньому закликали брати участь громадян віком від 10 до 65 років. Другий етап було проведено 7-8 листопада.