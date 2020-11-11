В Африці розробили швидкий тест на коронавірус вартістю $1

Інститут Пастера в Сенегалі розробив портативний тест на коронавірус, який дає результат за лічені хвилини і коштує всього $1.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

За словами розробників тесту DiaTropix, біомедичний дослідницький центр близький до випуску доступного, портативного набору для діагностики COVID-19, який може дати результати за кілька хвилин.

Тест розроблявся у партнерстві з пʼятьма дослідницькими організаціями, включаючи британську біотехнологічну компанію Mologic.

"Це дуже проста технологія, така як тест на вагітність, який можна використовувати скрізь на рівні громади, що важливо для Африки", - сказав директор інституту Амаду Салл.

Зазначається, що цей набір для швидкого тестування не вимагає електрики або лабораторного аналізу. Він складається з простої тест-смужки, вміщеної у пластиковий блок. Для виявлення зараження потрібна лише крапля крові. Тест перевіряє кров на антитіла і відображає результат на тест-смужці.

Прототип набору був протестований у червні. Після завершення перевірок регуляторних органів планується почати виготовлення та розповсюдження комплектів.

Набори для швидкого тестування COVID-19 вперше будуть доступні на континенті. Їх поширюватимуть уряди та організації охорони здоров'я, такі як Африканські центри з контролю та профілактики захворювань (Africa CDC), сказав Салл.

За його словами, до лютого 2021 року планується випустити від 10 до 15 мільйонів комплектів DiaTropix.

За останніми даними Africa CDC, на всьому африканському континенті зафіксовано понад 1,8 мільйона підтверджених випадків захворювання на COVID-19, майже половина з цих випадків – у Південній Африці.

Кількість випадків захворювання на континенті досить низька у порівнянні з рештою світу, але експерти кажуть, що низькі показники тестування у багатьох африканських країнах означають, що деякі випадки не повідомляються та не лікуються.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 11 листопада зафіксовано понад 51,8 мільйона випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 36,3 млн людей.

Фото: Mologic