В Африці розробили швидкий тест на коронавірус вартістю $1

В Африці розробили швидкий тест на коронавірус вартістю $1

Укрінформ
Інститут Пастера в Сенегалі розробив портативний тест на коронавірус, який дає результат за лічені хвилини і коштує всього $1.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

За словами розробників тесту DiaTropix, біомедичний дослідницький центр близький до випуску доступного, портативного набору для діагностики COVID-19, який може дати результати за кілька хвилин.

Тест розроблявся у партнерстві з пʼятьма дослідницькими організаціями, включаючи британську біотехнологічну компанію Mologic.

"Це дуже проста технологія, така як тест на вагітність, який можна використовувати скрізь на рівні громади, що важливо для Африки", - сказав директор інституту Амаду Салл.

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Зазначається, що цей набір для швидкого тестування не вимагає електрики або лабораторного аналізу. Він складається з простої тест-смужки, вміщеної у пластиковий блок. Для виявлення зараження потрібна лише крапля крові. Тест перевіряє кров на антитіла і відображає результат на тест-смужці.

Прототип набору був протестований у червні. Після завершення перевірок регуляторних органів планується почати виготовлення та розповсюдження комплектів.

Набори для швидкого тестування COVID-19 вперше будуть доступні на континенті. Їх поширюватимуть уряди та організації охорони здоров'я, такі як Африканські центри з контролю та профілактики захворювань (Africa CDC), сказав Салл.

За його словами, до лютого 2021 року планується випустити від 10 до 15 мільйонів комплектів DiaTropix.

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За останніми даними Africa CDC, на всьому африканському континенті зафіксовано понад 1,8 мільйона підтверджених випадків захворювання на COVID-19, майже половина з цих випадків – у Південній Африці.

Кількість випадків захворювання на континенті досить низька у порівнянні з рештою світу, але експерти кажуть, що низькі показники тестування у багатьох африканських країнах означають, що деякі випадки не повідомляються та не лікуються.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 11 листопада зафіксовано понад 51,8 мільйона випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 36,3 млн людей. 

Фото: Mologic

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