Ексглаву Нацполіції України оштрафували у Грузії за порушення карантину

Колишню голову Національної поліції України Хатію Деканоїдзе у Тбілісі оштрафували на 600 доларів за порушення коронавірусних правил під час протесту проти результатів парламентських виборів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Грузія Online.

На даний час Деканоїдзе є мажоритарним кандидатом в депутати і однією з лідерів опозиційної партії Міхеїла Саакашвілі «Єдиний національний рух».

Всього за порушення коронаправил були оштрафовані до 20 опозиційних політиків, громадських активістів і пересічних громадян, що беруть участь в акції протесту.

З 9 листопада у Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Руставі, Зугдіді, Горі та Поті заборонено пересування транспорту і пішоходів з 22:00 до 05:00. Введення нових обмежень збіглося з протестними акціями проти підсумків парламентських виборів 31 жовтня.

Читайте також: Під час протесту біля будівлі ЦВК Грузії постраждали 27 осіб

Учасники мітингу не мають наміру виплачувати штрафи і оскаржать санкції.

Як повідомлялося, 31 жовтня у Грузії відбулися парламентські вибори, під час яких більшість голосів отримала правляча партія "Грузинська мрія". Після цього опозиційні сили заявили про фальсифікації і на знак протесту відмовилися від мандатів у парламенті.

На минулих вихідних у Тбілісі і в Батумі опозиція провела багатотисячну акцію протесту проти порушень на виборах до парламенту. Щонайменше 27 людей постраждали під час розгону акції протесту біля будівлі Центральної виборчої комісії у грузинській столиці Тбілісі.