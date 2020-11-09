Під час протесту біля будівлі ЦВК Грузії постраждали 27 осіб

Під час протесту біля будівлі ЦВК Грузії постраждали 27 осіб

Укрінформ
Щонайменше 27 людей постраждало під час розгону акції протесту біля будівлі Центральної виборчої комісії в грузинській столиці Тбілісі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Новини-Грузія.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Грузії Каха Сабанадзе, різні ступені тілесних ушкоджень отримали до 14 співробітників правоохоронних органів, три представники ЗМІ і до 10 учасників акції.

Деяким потерпілим першу допомогу було надано на місці, а решту доставили в клініку.

Він також додав, що поліція затримала 19 осіб на акції протесту біля будівлі ЦВК Грузії 8 листопада.

«За фактами організації здійсненого групового насильства і участі в ньому на території, прилеглій до адміністративної будівлі ЦВК, ведеться розслідування за 1-ю і 2-ю частинах статті 225 КК Грузії», - зазначив Сабанадзе.

Як повідомляв Укрінформ, учора в Тбілісі і в Батумі опозиція провела багатотисячну акцію протесту проти порушень на виборах до парламенту. Акції проходили без будь-яких порушень громадського порядку. До 22 години в Тбілісі протест перемістився з проспекту Руставелі на інший кінець міста - до будівлі ЦВК.

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Проти першої групи протестувальників, які прибули до будівлі Центрвиборчкому, поліція застосувала спецзасоби - водомети. Це сталося без попередження, після того, як кілька людей з-поміж протестувальників почали розгойдувати дротяну огорожу, за якою стояли кілька сотень співробітників спецназу, оснащені щитами і кийками.

У Грузії 31 жовтня відбулися чергові парламентські вибори. Правляча партія «Грузинська мрія» отримала на парламентських виборах 48,15% голосів за пропорційною системою, а опозиційний блок «ЕНД - Сила в єдності» - 27,13%. Загалом у парламент десятого скликання проходять сім партій і два блоки.

Опозиція заявила про «тотальну фальсифікацію» підсумків парламентських виборів у Грузії й анонсувала перманентні акції протесту до тих пір, поки в країні не буде призначено дострокове голосування.

Фото: RFE/RL

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