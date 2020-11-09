Під час протесту біля будівлі ЦВК Грузії постраждали 27 осіб

Щонайменше 27 людей постраждало під час розгону акції протесту біля будівлі Центральної виборчої комісії в грузинській столиці Тбілісі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Новини-Грузія.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Грузії Каха Сабанадзе, різні ступені тілесних ушкоджень отримали до 14 співробітників правоохоронних органів, три представники ЗМІ і до 10 учасників акції.

Деяким потерпілим першу допомогу було надано на місці, а решту доставили в клініку.

Він також додав, що поліція затримала 19 осіб на акції протесту біля будівлі ЦВК Грузії 8 листопада.

«За фактами організації здійсненого групового насильства і участі в ньому на території, прилеглій до адміністративної будівлі ЦВК, ведеться розслідування за 1-ю і 2-ю частинах статті 225 КК Грузії», - зазначив Сабанадзе.

Як повідомляв Укрінформ, учора в Тбілісі і в Батумі опозиція провела багатотисячну акцію протесту проти порушень на виборах до парламенту. Акції проходили без будь-яких порушень громадського порядку. До 22 години в Тбілісі протест перемістився з проспекту Руставелі на інший кінець міста - до будівлі ЦВК.

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Проти першої групи протестувальників, які прибули до будівлі Центрвиборчкому, поліція застосувала спецзасоби - водомети. Це сталося без попередження, після того, як кілька людей з-поміж протестувальників почали розгойдувати дротяну огорожу, за якою стояли кілька сотень співробітників спецназу, оснащені щитами і кийками.

У Грузії 31 жовтня відбулися чергові парламентські вибори. Правляча партія «Грузинська мрія» отримала на парламентських виборах 48,15% голосів за пропорційною системою, а опозиційний блок «ЕНД - Сила в єдності» - 27,13%. Загалом у парламент десятого скликання проходять сім партій і два блоки.

Опозиція заявила про «тотальну фальсифікацію» підсумків парламентських виборів у Грузії й анонсувала перманентні акції протесту до тих пір, поки в країні не буде призначено дострокове голосування.

Фото: RFE/RL