Президент Євроради пропонує створити інститут для підготовки імамів

На території Європи варто створити окремий інститут для навчання імамів - це було б добрим внеском у боротьбу з екстремізмом та ідеологією політичного ісламу.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель під час спільної з канцлером Австрії Себастіаном Курцем пресконференції у Відні, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Особливо важливою є боротьба проти екстремістської ідеології, проти ідеології насилля та мови ненависті, які підгодовують ці терористичні напади. Наприклад, на мою думку, тут важливо вести дискусію щодо ідеї створення європейського інституту для навчання імамів - аби вони несли далі послання відкритості та толерантності", - заявив президент Євроради.

За його словами, це сприяло б і визнанню імамами верховенства світських законів.

Мішель також заявив про необхідність швидшого реагування у ЄС на поширення екстремістських та терористичних ідей в інтернеті. За його словами, відповідні напрацювання у цьому руслі вже є, можливо, до кінця року будуть прийняті певні рішення.

Крім того, на європейському рівні потрібно скоординовано боротися з фінансуванням екстремістських та ісламістських організацій. "Ми повинні знайти можливості, щоб зупинити ці фінансові потоки терористам", - наголосив президент Євроради.

Він указав на важливість розробки на рівні ЄС скоординованого підходу в реагуванні на загрозу виїзду ісламістів у Сирію та Ірак, щоб воювати там на стороні терористичних організацій. За словами Мішеля, тут потрібно напрацювати загальну стратегію реагування та ефективні механізми нагляду за такими людьми.

Читайте також: Лідери Євросоюзу обговорять у Парижі боротьбу з тероризмом

Як повідомляв Укрінформ, президент Європейської ради Шарль Мішель у понеділок перебуває з візитом у Відні.

2 листопада у центрі Відня озброєний автоматом чоловік відкрив вогонь по перехожих. Унаслідок терористичного акту загинули четверо людей, ще 23 особи дістали поранення.

Нападника, який був пов'язаний з терористичною організацією "Ісламська держава" і раніше намагався приєднатися до неї у Сирії, ліквідував поліцейський спецпідрозділ.