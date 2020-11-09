Лідери Євросоюзу обговорять у Парижі боротьбу з тероризмом

Лідери Франції, ФРН та Австрії, а також президенти Євроради та Єврокомісії зустрінуться 10 листопада у Парижі для обговорення боротьби з тероризмом.

Про це заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц під час спільної з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем пресконференція у Відні, передає кореспондент Укрінформу.

"Завтра матимемо можливість ще раз здійснити обмін думками щодо цієї теми (боротьби з тероризмом – ред.) з Емманюелем Макроном у Парижі", - заявив Курц.

За його словами, після двосторонньої зустрічі з французьким президентом у Єлисейському палаці відбудеться ще одне обговорення проблеми у ширшому форматі – разом з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом ЄР Шарлем Мішелем.

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Австрійські ЗМІ повідомили, що консультації між лідерами Франції, Німеччини, Австрії та ЄС щодо спільної європейської відповіді на недавні ісламістські напади у Європі пройдуть у форматі відеоконференції.

На пресконференції у Відні Мішель також анонсував відеоконференцію глав держав та урядів країн ЄС, головною темою якої буде COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, 2 листопада у центрі Відня озброєний автоматом чоловік відкрив вогонь по перехожих. Унаслідок терористичного акту загинули четверо людей, ще 23 особи дістали поранення.

Нападника, який був пов'язаний з терористичною організацією "Ісламська держава" і раніше намагався приєднатися до неї у Сирії, ліквідував поліцейський спецпідрозділ.