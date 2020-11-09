Лідери Євросоюзу обговорять у Парижі боротьбу з тероризмом
Про це заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц під час спільної з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем пресконференція у Відні, передає кореспондент Укрінформу.
"Завтра матимемо можливість ще раз здійснити обмін думками щодо цієї теми (боротьби з тероризмом – ред.) з Емманюелем Макроном у Парижі", - заявив Курц.
За його словами, після двосторонньої зустрічі з французьким президентом у Єлисейському палаці відбудеться ще одне обговорення проблеми у ширшому форматі – разом з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом ЄР Шарлем Мішелем.
Австрійські ЗМІ повідомили, що консультації між лідерами Франції, Німеччини, Австрії та ЄС щодо спільної європейської відповіді на недавні ісламістські напади у Європі пройдуть у форматі відеоконференції.
На пресконференції у Відні Мішель також анонсував відеоконференцію глав держав та урядів країн ЄС, головною темою якої буде COVID-19.
Як повідомляв Укрінформ, 2 листопада у центрі Відня озброєний автоматом чоловік відкрив вогонь по перехожих. Унаслідок терористичного акту загинули четверо людей, ще 23 особи дістали поранення.
Нападника, який був пов'язаний з терористичною організацією "Ісламська держава" і раніше намагався приєднатися до неї у Сирії, ліквідував поліцейський спецпідрозділ.