Президент Євроради відвідає Відень з візитом співчуття

Президент Європейської ради Шарль Мішель здійснить у понеділок візит до Відня з метою висловлення співчуття у зв’язку з терактом 2 листопада.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу з посиланням на федеральну канцелярію Австрії.

"У понеділок, 9 листопада, федеральний канцлер Себастіан Курц прийме президента Європейської ради Шарля Мішеля, який здійснить візит для висловлення співчуття у зв’язку з терактом 2 листопада у Відні", - повідомили у канцелярії.

Заплановане спільне вшанування пам’яті жертв терористичного нападу у центрі Відня, після чого Курц та Мішель проведуть робочу зустріч.

У середу, 4 листопада, австрійські ЗМІ також анонсували візит президента Франції Емманюеля Макрона до Відня у понеділок, у ході якого, зокрема, планувалося обговорення з канцлером Курцем "спільних європейських ініціатив у боротьбі з ісламістським тероризмом та політичним ісламом". Однак пізніше стало відомо, що візит Макрона до Відня перенесено через пандемію COVID-19 та загострення епідеміологічної ситуації у Європі. Натомість очікується, що протягом тижня відбудеться відео конференція, присвячена боротьбі з ісламістським тероризмом та політичними ісламом.

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Як повідомляв Укрінформ, 2 листопада ввечері у центральній частині Відня, де розташовані численні кафе, а також синагога та церква, озброєний автоматом чоловік почав стріляти по людях. У результаті терористичного акту загинули четверо людей, ще 23 особи отримали поранення.

Нападника, який був пов'язаний з терористичною організацією "Ісламська держава", ліквідував поліцейський спецпідрозділ.