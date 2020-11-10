У Єревані демонстранти захопили парламент - ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Интерфакс.
«Кількасот людей зайняли місця президії та депутатів, вимагаючи, щоб до них прийшов прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що раніше в Єревані побили спікера парламенту Вірменії Арарата Мірзояна, вимагаючи від нього назвати місцезнаходження Пашиняна.
За даними агентства, кілька тисяч осіб зараз зібралися у різних районах Єревана, в тому числі біля будівлі уряду та поряд з будинком Пашиняна.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання угоди з президентами Росії та Азербайджану про припинення бойових дій в Нагірному Карабаху.
Ця заява викликала протести в столиці Вірменії, незадоволені громадяни захопили будівлю уряду.