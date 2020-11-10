У Єревані демонстранти захопили парламент - ЗМІ

Учасники акцій протесту проти підписання мирної угоди щодо Нагірного Карабаху захопили будівлю парламенту Вірменії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Интерфакс.

«Кількасот людей зайняли місця президії та депутатів, вимагаючи, щоб до них прийшов прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що раніше в Єревані побили спікера парламенту Вірменії Арарата Мірзояна, вимагаючи від нього назвати місцезнаходження Пашиняна.

За даними агентства, кілька тисяч осіб зараз зібралися у різних районах Єревана, в тому числі біля будівлі уряду та поряд з будинком Пашиняна.

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Як повідомлялося, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання угоди з президентами Росії та Азербайджану про припинення бойових дій в Нагірному Карабаху.

Ця заява викликала протести в столиці Вірменії, незадоволені громадяни захопили будівлю уряду.