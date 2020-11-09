Іран побив COVID-антирекорд і посилив карантин

У Міністерстві охорони здоров'я Ірану повідомили про збільшення кількості щоденних випадків COVID-19 протягом останньої доби на 10 463, що є антирекордом з початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Це призвело до збільшення загальної кількості зареєстрованих захворювань у країні до 692 949.

Речниця міністерства Сіма Садат Ларі заявила, що протягом останніх 24 годин внаслідок пандемії COVID-19 в Ірані померли 458 людей, що призвело до збільшення загальної кількості летальних випадків унаслідок пандемії до 38 749.

Сьогодні уряд Ірану запровадив додаткові карантинні обмеження, починаючи з вівторка, впродовж одного місяця всі не стратегічні підприємства в країні повинні зачинятися о 18:00.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 листопада у світі зафіксовано 50 738 093 випадки COVID-19, зокрема 1 262 132 летальні та 35 795 461 випадок одужання.