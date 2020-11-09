На аеродромі у Воронежі солдат напав на товаришів по службі, є жертви

У Воронежі на військовому аеродромі «Балтімор» солдат-строковик напав на товаришів по службі, загинули двоє.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють Вести Воронежа.

Сьогодні вранці на аеродромі Балтімор двадцятирічний солдат-строковик Антон Макаров застрелив водія і чергового частини, у якого і відняв зброю. Після цього солдат зник на території з пістолетом.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли про ті жертви. За інформацією видання «Моє! Online» Макаров був озброєний сокирою перед тим, як забрати пістолет.

Солдат знаходиться у розшуку.