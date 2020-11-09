Військові РФ застрелили ведмедицю з дитинчам, котрі залізли на підводний човен

8 листопада у селищі Рибачий на Камчатці військові РФ застрелили ведмедицю з маленьким дитинчам. Тварини припливли по бухті Крашеніннікова і залізли на підводний човен.

Про це передає Укрінформ з посиланням на «Камчатка-Інформ».

До того, як сталася трагедія, видання опублікувало в Інстаграмі відео від передплатників, де бура ведмедиця разом з ведмежам, судячи з розмірів, однорічним, підпливають до АПЧ, і підіймаються на нього. За наявними даними, тимчасовим притулком для клишоногих став атомний ракетний підводний човен К-44 «Рязань» проекту 667 БДР «Кальмар».

«Зараз цю ведмедицю завалять разом з ведмежам. З «Сайгою» підійшов. А по-іншому тут ніяк, її навіть відігнати не можна. Тут тільки валити (звук пострілів). Якщо відігнати, вона потрапить або в одне селище, або в друге. Ось так доводиться боротися з ведмедями на Камчатці. Все, зараз за борт впаде. Медвежа труп, а вона ще жива», - коментує автор відео.

За повідомленням ЗМІ, у селищі базуються атомні підводні човни Тихоокеанського флоту Росії. Біля правого борта субмарини прогриміло щонайменше три постріли з мисливського карабіна. Що стало з пораненою ведмедицею далі, невідомо.