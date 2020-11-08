У Франції коронавірус забрав життя вже понад 40 тисяч осіб
Про це засвідчила актуальна статистика Національного агентства громадського здоров’я, передає власний кореспондент Укрінформу.
Станом на 7 листопада, з початку епідемії у березні, кількість зафіксованих летальних випадків від COVID-19 сягнула 40 169, включаючи 306 померлих за попередню добу.
Загалом з початку епідемії у країні виявили 1 748 705 інфікувань коронавірусом.
Упродовж попереднього тижня більше 20 тис. пацієнтів було госпіталізовано, зокрема 3 тис. перебувають у реанімаціях.
Через збій системи щодобового підрахунку інфікувань Національне агентство громадського здоров’я не оприлюднило актуальну статистику щодо кількості нових випадків за попередні 24 години.
Як повідомлялося, із 30 жовтня та щонайменше до 1 грудня у Франції відновлено режим загальнонаціонального карантину.
Закриті ресторани, бари, кафе, спортивні зали, перукарні, інші установи, які не мають критичного значення для життя людей. Це ж стосується й більшості торговельних закладів за винятком продовольчих маркетів і крамниць.
Уведені обмеження і заборони на публічні зібрання.
В умовах карантину продовжують роботу дитячі садки та шкільні навчальні заклади.
Залишити домівку можна за крайніми потребами. Із кожним залишенням помешкання треба заповнювати у друкованому форматі або генерувати онлайн спеціальний документ із вказанням персональних даних, домашньої адреси, часу виходу та причини.
Станом на 8 листопада у світі зареєстрували 50 377 799 випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, зареєстровано 1 258 066 смертей та 35 620 816 випадків одужання.
Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est