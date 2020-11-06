У Франції за добу зафіксували понад 60 тисяч інфікувань COVID-19

Станом на вечір 6 листопада у країні виявлено 60 486 нових випадків інфікувань коронавірусом. Це найбільший показник після реєстрації наприкінці цього тижня понад 58 тис. нових захворювань.

За попередню добу 405 людей померли від COVID-19.

З початку пандемії у березні у Франції зафіксовано 1 661853 інфікувань коронавірусом; сталося 39 865 летальних випадків.

Упродовж тижня із COVID-19 госпіталізовано 19 825 пацієнтів.

Як повідомлялося, із 30 жовтня та щонайменше до 1 грудня у Франції відновлено режим загальнонаціонального карантину.

Закриті ресторани, бари, кафе, спортивні зали, перукарні, інші установи, які не мають критичного значення для життя людей. Це ж стосується й більшості торговельних закладів за винятком продовольчих маркетів і крамниць.

Уведені обмеження і заборони на публічні зібрання.

В умовах карантину продовжують роботу дитячі садки та шкільні навчальні заклади.

Залишити домівку можна за крайніми потребами. Із кожним залишенням помешкання треба заповнювати у друкованому форматі або генерувати онлайн спеціальний документ із вказанням персональних даних, домашньої адреси, часу виходу та причини.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 49 479 250 випадків коронавірусу, зокрема 1 245 827 летальних, водночас 35 178 479 пацієнтів одужали.