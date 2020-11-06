Латвія вводить надзвичайний стан через коронавірус

Уряд Латвії на позачерговому засіданні ухвалив рішення про введення з 9 листопада надзвичайного стану на чотири тижні, до 6 грудня.

Як передає Укрінформ із посиланням на національне телерадіомовлення Латвії, це робиться для обмеження поширення коронавірусу.

Під час надзвичайного стану будуть заборонені всі публічні заходи, крім організованих на відкритому повітрі зборів, процесій і пікетів. На приватних заходах буде дозволена присутність не більш як 10 осіб з не більш як двох домогосподарств. Винятком буде лише похорон.

Місця проведення культурно-мистецьких заходів, виставок, релігійних дійств та спортивних занять мають починати роботу не раніше 6.00, а закінчувати не пізніше 20:00. Спортивним центрам дозволено закінчувати роботу не пізніше 22:00.

У той же час будуть заборонені всі спортивні заходи, наприклад змагання та виступи, за винятком змагань для дорослих спортсменів національних збірних, включених до календаря міжнародних олімпійських спортивних федерацій, якщо вони проводяться без глядачів. Обмеження також не поширюється на міжнародні змагання і змагання вищих ліг з командних видів спорту, в яких беруть участь тільки дорослі професійні спортсмени.

За порушення обмежень, встановлених на час дії надзвичайного стану, передбачено штраф від 10 до 2000 євро для фізичних осіб і від 140 до 5000 євро - для юридичних осіб.

Відповідно до закону президія Сейму має негайно включити рішення про режим НС до порядку денного засідання парламенту і провести щодо цього голосування.

Центр профілактики та контролю захворювань Латвії повідомив, що за минулу добу в республіці виявлено 357 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих за весь період поширення COVID-19 у Латвії досягла 7 476 осіб, з них одужали 1 444. Також повідомлялося про семеро померлих за добу пацієнтів з коронавірусом - це максимальний показник з початку пандемії. Загальна кількість летальних випадків у країні досягла 95. Вона подвоїлася за 17 днів: 48-а смерть була зареєстрована лише 21 жовтня.

Двотижневий показник захворюваності в країні досяг піку - 164,64 нових випадки на 100 тис. осіб.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 49 381 055 випадків коронавірусу, зокрема 1 244 630 летальних, 35 160 021 пацієнт одужав.