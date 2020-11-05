Китай заборонив в'їзд із «червоних» країн

Китай заборонив в'їзд мандрівникам із Великої Британії, Франції, Бельгії, Філіппін та Індії на тлі зростання захворюваності на коронавірус у цих країнах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Обмеження, які стосуються також тих, хто має діючі візи та посвідки на проживання у КНР, набувають чинності в поєднанні з більш жорстким режимом тестування для гостей з кількох інших країн.

З цієї п’ятниці всі пасажири, котрі прибувають до Китаю зі США, Франції, Німеччини та Таїланду, повинні пройти тест та аналіз крові на антитіла проти коронавірусу не більш ніж за 48 годин до посадки на рейс.

"Ми стурбовані різкістю оголошення та загалом забороною на в'їзд і чекаємо подальших роз'яснень щодо того, коли її буде знято", - заявили у Британській торговельній палаті в Китаї.

Кількість смертей внаслідок пандемії COVID-19 у Великій Британії є найвищою в Європі, в країні фіксують понад 20 000 нових випадків щодоби.

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Кількість нових підтверджених випадків коронавірусу на душу населення в Бельгії є найвищою в Європі, тоді як Франція та Індія входять до п’ятірки країн світу з найбільшим числом підтверджених випадків COVID-19.

Як повідомлялося, за даними сайту Worldometers, станом на ранок 5 листопада у світі виявлено 48,4 млн випадків COVID-19. При цьому 34 674 292 особи одужали, 1 231 026 пацієнтів померли.

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