Угорщина ввела додаткові обмеження на кордоні з Україною

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Відповідно до інформації, наданої угорськими прикордонниками, на території Угорщини з 01:00 до 06:00 (за київським часом) введено комендантську годину, через це діятимуть обмеження на кордоні", - йдеться у повідомленні.

У цей час в'їзд на територію країни дозволять тим, хто їде до місця постійного, тимчасового проживання або місця роботи на території Угорщини; з метою працевлаштування за наявності відповідних документів; до місця тимчасового перебування, яке підтверджується бронюванням у готелі.

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Обмеження не поширюється на водіїв вантажного автотранспорту, які здійснюють міжнародні перевезення, та осіб, які прямують транзитом через територію Угорщини.

Такі особи обов'язково повинні мати документи, які підтверджують транзитний характер подорожі: дозвіл на постійне або тимчасове проживання у країні призначення, дозвіл на працевлаштування, бронювання готелю тощо.

Як повідомляв Укрінформ, Білорусь з 1 листопада закрила кордон для іноземних громадян і осіб без громадянства через епідемію коронавірусу.

Фото: ДПСУ