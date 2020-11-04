Італія ввела комендантську годину через COVID-19

Уряд Італії запровадив в країні комендантську годину на тлі погіршення ситуації з коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa.

Комендантська година діятиме до 3 грудня з 22-ї години ввечері до 5-ї години ранку.

Зазначається, що країну ділитимуть на помаранчеві й червоні зони. У помаранчевих зонах будуть зачинені ресторани й бари. Також людям заборонять пересуватися між зонами, окрім випадків, коли для цього є нагальна необхідність. У червоних зонах магазини зможуть лише продавати їжу, медикаменти та інші товари першої необхідності.

Водночас в уряді ще не оголосили, які регіони будуть входити червоних або помаранчевих зон.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок в Італії зафіксували новий рекорд: внаслідок пандемії COVID-19 померли 353 пацієнти, стільки загиблих в країні не було з 6 травня.

У світі вже зареєстровано 47 982 409 випадків коронавірусу, в тому числі 1 222 683 летальних, одужали 34 431 514 людей.