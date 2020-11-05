Литва переходить на тритижневий карантин

У Литві через коронавірус запроваджується загальнонаціональний карантин - він почне діяти від суботи, 7 листопада, і триватиме три тижні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Delfi.

У громадських місцях можна буде збиратися не більш як уп'ятьох (на похороні – не більше десяти осіб). При цьому необхідно дотримуватися дистанції у два метри.

Всі дорослі та діти від шести років муситимуть носити маски у громадських місцях. Виняток зроблять для тих, хто займається спортом просто неба.

Міський та міжміський транспорт братиме пасажирів тільки на сидячі місця, причому відстань між людьми має бути не менше метра.

На час карантину заборонені всі культурні та розважальні заходи, ярмарки тощо. Спортивні змагання будуть проходити без глядачів.

Водночас дитячі садки та початкова школа працюватимуть, а учні 5-12 класів навчатимуться дистанційно.

Як повідомлялося, у середині березня в Литві вже оголошували загальнонаціональний карантин - він діяв до середини червня.

За минулу добу в Литві виявлено 639 нових випадків COVID-19, померли семеро людей. Загалом від початку епідемії коронавірус підтверджено у 18 092 жителів країни. Одужали 5082 особи, померли 182.

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