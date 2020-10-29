У Литві другий день поспіль – рекордна кількість випадків COVID-19

У Литві за минулу добу зареєстровано найбільший приріст випадків зараження коронавірусу - 950, при тому що тільки напередодні було зафіксовано попередній антирекорд - 776.

Як передає Укрінформ, про це інформує Національний центр громадської охорони здоров'я Литви (NVSC).

Повідомляється, що з початку епідемії коронавірусу у Литві заразилися 13 088 осіб, одужали вже 4582. Від COVID-19 у Литві померли 150 осіб (в тому числі шестеро - за останню добу).

До 11 листопада включно в країні введено карантин. Разом з ним повертаються штрафи: за недотримання встановлених вимог фізичним особам загрожує штраф у розмірі 500-1500 євро, а юридичним особам 1500-6000 євро.

Уряд Литви також прийняв рішення про введення ряду додаткових обмежень. Так, на два тижні скасували всі заходи і зібрання. Новий порядок вступить у силу в п'ятницю. Заборона не поширюватиметься на похорони, спортивні заходи без глядачів, культурні заходи за участю до 200 осіб у закритому приміщенні і до 400 - на відкритому просторі.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 44 910 565 випадків зараження коронавірусом, у тому числі 1 181 151 летальних, одужало 32 796 825 осіб.

Фото: АА