У Литві - новий добовий рекорд інфікувань коронавірусом

Як передає Укрінформ, про це інформує Національний центр громадської охорони здоров'я Литви (NVSC).

Повідомляється, що в цілому на коронавірус у Литві захворіли 10 949 осіб, продовжують хворіти 6 600, одужали 4 166. Від COVID-19 в Литві померли 136 осіб.

З метою боротьби з поширенням коронавірусу в деяких самоврядуваннях Литви на два тижні запроваджується карантин. Більш суворі правила носіння масок, скупчення людей, відвідування пацієнтів у лікарнях діятимуть у 11 самоврядуваннях і двох районах. На цій території в цілому мешкає майже півмільйона людей.

Відсьогодні до червоної зони Литви включені також самоврядування Вільнюса, Каунаса, Клайпеди, а також Вільнюського, Ширвінтоського, Тракайського і Тяльшайского районів. Директор Асоціації самоврядувань Рома Жакайтене стверджує, що питання, пов'язані з даними зонами, обговорюватимуться в уряді.

Експрезидент Литви Даля Грібаускайте висловила думку, що осінній спалах COVID-19 у країні суттєво вплинув на поразку провідної партії коаліції в нинішньому Сеймі. «Селяни (Литовський союз селян і зелених - ред.) зазнали поразки на виборах, оскільки їх як політиків, які не мають необхідних для управління якостей, накрила друга хвиля коронавірусу», - зазначила Грібаускайте.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 43 457 901 випадок коронавірусу, зокрема 1 160 573 летальних, одужали 31 958 265 осіб.