В Ізмірі завершилася пошукова операція після землетрусу

Пошуково-рятувальна операція в турецькому місті Ізмір на місцях руйнувань, що виникли після землетрусу 30 жовтня, завершена. Кількість загиблих - 114 людей, отримали поранення 1035, 137 продовжують лікування.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині з посиланням на інформацію Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) станом на 12.30 (11.30 за київським часом).

«У результаті землетрусу втратили життя 114 людей, 1035 наших громадян постраждали, 898 були виписані з лікарень, 137 все ще перебувають на лікуванні. Пошуково-рятувальні роботи в Ізмірі завершені, продовжуються роботи з вивезення сміття», - повідомили в AFAD.

Загалом до пошуково-рятувальних робіт було залучено 8349 особового складу, 25 пошуково-рятувальних собак та 1206 транспортних засобів та інших машин.

За даними командування берегової охорони, після землетрусу 22 катери затонули, 23 човни та 1 наземний транспорт було врятовано, 43 човни сіли на мілину. В результаті проведених робіт 14 з 22 затонулих човнів були підняті, 40 з 43-х човнів, які опинились на мілині, були врятовані.

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452 співробітники робочої групи психосоціальної підтримки працюють на виїзді, ними було проведено консультації з 6832 людьми.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,6 за шкалою Ріхтера стався 30 жовтня о 14.51 за місцевим часом (13.51 за київським часом) в районі Сеферіхісар в Ізмірі. Епіцентр залягав на глибині 16,5 км, відчувався у сусідніх провінціях, в Егейському та Мармуровому морях.

Як повідомляв Укрінформ, через 65 годин після землетрусу з-під уламків врятували 3-річну дівчинку. Вчора 4-річну дівчинку було врятовано з-під завалів через 91 годину після землетрусу.