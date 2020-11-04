Кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до 114

У турецькому Ізмірі, де 30 жовтня стався потужний землетрус, завершують розбирання завалів, кількість загиблих наразі становить 114, поранено 1035 людей.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині з посиланням на інформацію Управління із запобігання наслідкам та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

«Життя втратили 114 наших громадян. 898 з 1035 постраждалих були виписані, 137 осіб все ще перебувають на лікуванні», - зазначають в AFAD.

Пошуково-рятувальні роботи завершені в 15 із 17 будівель, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок землетрусу, у двох будівлях вони тривають.

Для проведення робіт у регіоні залучено 7 880 чоловік особового складу, 25 пошуково-рятувальних собак та 1206 транспортних засобів.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,6 за шкалою Ріхтера стався 30 жовтня о 14.51 за місцевим часом (13.51 за Києвом) у районі Сеферіхісар в Ізмірі. Епіцентр залягав на глибині 16,5 кілометра, підземні поштовхи відчувалися у сусідніх провінціях, в Егейському та Мармуровому морях.

Фото: ntv.com.tr