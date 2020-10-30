У Туреччині внаслідок землетрусу загинули 12 людей, постраждалих - понад 400

У турецькому Ізмірі внаслідок землетрусу загинуло 12 людей, ще 419 постраждали.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу з посиланням на Управління із запобігання наслідків та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) Туреччини.

«У результаті землетрусу загинуло 12 людей, один з яких потонув, 419 отримали поранення, в 17 будівлях, які були зруйновані або пошкоджені, тривають пошуково-рятувальні роботи», - поінформували в AFAD.

Землетрус у Туреччині / Фото: АА, ntv.com.tr

Регіональні команди AFAD були мобілізовані в Стамбулі, Афйоні, Бурсі, Сакарьї, Кютахьї, Ескішехірі, Чанаккале, Муглі, Баликесірі, Манісі, Коньї, Денізлі, Ушаку та Іспарті.

У регіони, які постраждали, було направлено 3 військові вантажні літаки з Анкари, Ерзуруму та Діярбакиру з обладнанням та необхідними засобами для подолання наслідків землетрусу. До регіону відбули також 48 співробітників Організації Червоного Півмісяця, пересувні кухні та обладнання, які можуть обслуговувати 25,5 тисяч людей. Підсилення також було направлене Міністерством транспорту та МОЗ.

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Губернатор провінції Ізмір Явуз Селім Кьошгер повідомив, що з-під завалів було врятовано людей. Він також закликав жителів міста залишатися вдома або на відкритих ділянках та не рухатися самовільно до місць завалів з метою допомоги у рятувально-пошукових операціях, а також не їхати до медичних закладів здавати кров. За його словами, ситуація перебуває під контролем і потреби в додатковій крові немає.