У Туреччині внаслідок землетрусу загинули 12 людей, постраждалих - понад 400
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу з посиланням на Управління із запобігання наслідків та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) Туреччини.
«У результаті землетрусу загинуло 12 людей, один з яких потонув, 419 отримали поранення, в 17 будівлях, які були зруйновані або пошкоджені, тривають пошуково-рятувальні роботи», - поінформували в AFAD.Землетрус у Туреччині / Фото: АА, ntv.com.tr
Регіональні команди AFAD були мобілізовані в Стамбулі, Афйоні, Бурсі, Сакарьї, Кютахьї, Ескішехірі, Чанаккале, Муглі, Баликесірі, Манісі, Коньї, Денізлі, Ушаку та Іспарті.
У регіони, які постраждали, було направлено 3 військові вантажні літаки з Анкари, Ерзуруму та Діярбакиру з обладнанням та необхідними засобами для подолання наслідків землетрусу. До регіону відбули також 48 співробітників Організації Червоного Півмісяця, пересувні кухні та обладнання, які можуть обслуговувати 25,5 тисяч людей. Підсилення також було направлене Міністерством транспорту та МОЗ.
Губернатор провінції Ізмір Явуз Селім Кьошгер повідомив, що з-під завалів було врятовано людей. Він також закликав жителів міста залишатися вдома або на відкритих ділянках та не рухатися самовільно до місць завалів з метою допомоги у рятувально-пошукових операціях, а також не їхати до медичних закладів здавати кров. За його словами, ситуація перебуває під контролем і потреби в додатковій крові немає.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття з приводу наслідків землетрусу в Туреччині та Греції.
«Сумна новина про руйнівний землетрус, який сьогодні стався в Туреччині та Греції в Егейському морі. Щирі співчуття родичам та близьким жертв. Бажаю швидкого одужання всім постраждалим. У цей трагічний момент Україна поряд із дружніми народами греками та турками», - написав Зеленський на своїй сторінці у Tвітері.
Інформація щодо українців, які могли постраждати від землетрусу, з’ясовується.
Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,6 стався у п’ятницю, 30 жовтня, о 14.51 за місцевим часом (13.52 за київським часом) в районі Сеферіхісар в Ізмірі. Епіцентр залягав на глибині 16,5 кілометрів, відчувався у сусідніх провінціях, в Егейському та Мармуровому морях. Землетрус тривав 15 секунд.