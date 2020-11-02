Протести в Польщі можуть призвести до кровопролиття - ексгенерали

Понад 200 польських генералів різних силових структур у відставці закликали владу і протестувальників сісти за стіл переговорів для пошуків виходу з кризи, що виникла після рішення Конституційного трибуналу Польщі щодо абортів.

Текст звернення оприлюднено на інтернет-порталі Onet, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Подальша ескалація дій, підбурювання і безвідповідальна поведінка призведе до трагічних і незворотних наслідків. Інколи надмірні емоції, неконтрольований розвиток ситуації може призвести до кровопролиття. Ми побоюємося ситуації, коли на вулицях польських міст знову може відбутися застосування сили і непотрібні жертви”, - ідеться у відкритому листі.

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Генерали закликали владу врахувати думку більшості суспільства і змінити положення щодо обмеження абортів. Колишні силовики також закликали організаторів протестів утриматися від проявів насильства, поліцію - пам’ятати, що вона служить суспільству, а політичних і моральних авторитетів – захистити базові цінності і переконати сторони конфлікту до переговорів.

Ексзаступник глави МВС РП Адам Рапацький зауважив, що звернення хотіли підписати й чинні генерали, проте вирішили цього не робити, аби не мати проблем на службі.

Раніше глава польського уряду Матеуш Моравецький закликав опозицію і лідерів простестного руху до діалогу.

Як повідомлялося,в Польщі другий тиждень тривають вуличні протести після рішення Конституційного трибуналу, який 22 жовтня визнав, що аборт на підставі патології плода порушує конституційний принцип захисту життя, пов'язаний з положенням про гідність людини. Це звужує легальне поле для абортів, оскільки вагітність можна буде переривати лише за умови, якщо вона стала наслідком зґвалтування чи інцесту, або у разі загрози життю жінки. Рішення має набути чинності після його публікації у Віснику законів, чого поки що не зроблено.

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1 листопада організація “Загальнопольський страйк жінок”, яка ініціювала акції протесту, створила Консультативну раду, висунула перелік вимог до влади, а також відкинула компромісну пропозицію президента Анджея Дуди дозволити аборти у разі наявності у плода небезпечної для його життя вади.