Папа Франциск помолився за померлих від коронавірусу

Папа Римський Франциск у День усіх померлих, коли римо-католицька церква поминає всіх вірних церкві, хто відійшов у вічність, помолився за жертв вірусу COVID-19.

Про це він написав у Твіттері, передає Укрінформ.

«Сьогодні ми молимося за всіх померлих вірних і особливо за жертв коронавірусу: за тих, хто помер наодинці, полишений турботи своїх близьких; і за тих, хто віддав своє життя, допомагаючи хворим», - написав Понтифік.

Планується, що пізніше цього дня Папа Франциск проведе месу за усі загиблі душі на Тевтонському кладовищі у Ватикані та помолиться біля могил своїх попередників у Ватиканських гротах біля базиліки Святого Петра.

Як повідомляв Укрінформ, Папа Римський Франциск у своєму спеціальному посланні закликав світову спільноту списати борги бідним державам, які особливо постраждали від пандемії коронавірусу.

Різдвяні урочистості за участі Папи Римського Франциска цьогоріч, імовірно, транслюватимуться онлайн, публіка не зможе бути присутньою на них через пандемію COVID-19.

День усіх померлих у римо-католицькій церкві відзначають 2 листопада, після Дня всіх святих, 1 листопада. У цей день вірні за традицією відвідують могили родичів, священник відправляють панахиди, а люди запалюють свічки і ставлять квіти.