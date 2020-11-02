Папа Франциск помолився за померлих від коронавірусу

Папа Франциск помолився за померлих від коронавірусу

Укрінформ
Папа Римський Франциск у День усіх померлих, коли римо-католицька церква поминає всіх вірних церкві, хто відійшов у вічність, помолився за жертв вірусу COVID-19.

Про це він написав у Твіттері, передає Укрінформ.

«Сьогодні ми молимося за всіх померлих вірних і особливо за жертв коронавірусу: за тих, хто помер наодинці, полишений турботи своїх близьких; і за тих, хто віддав своє життя, допомагаючи хворим», - написав Понтифік.

Планується, що пізніше цього дня Папа Франциск проведе месу за усі загиблі душі на Тевтонському кладовищі у Ватикані та помолиться біля могил своїх попередників у Ватиканських гротах біля базиліки Святого Петра.

Як повідомляв Укрінформ, Папа Римський Франциск у своєму спеціальному посланні закликав світову спільноту списати борги бідним державам, які особливо постраждали від пандемії коронавірусу.

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Різдвяні урочистості за участі Папи Римського Франциска цьогоріч, імовірно, транслюватимуться онлайн, публіка не зможе бути присутньою на них через пандемію COVID-19.

День усіх померлих у римо-католицькій церкві відзначають 2 листопада, після Дня всіх святих, 1 листопада. У цей день вірні за традицією відвідують могили родичів, священник відправляють панахиди, а люди запалюють свічки і ставлять квіти.

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