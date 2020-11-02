У крісло головреда білоруської газети сів російський пропагандист – ЗМІ
Про це «Медіазоні» повідомив сам Коц, передає Укрінформ.
«Формально Марина Бунакова до кінця тижня головний редактор. Мене сьогодні представили колективу», - сказав він.
Зазначається, що в статті 31 білоруського «Закону про ЗМІ» зазначено, що головним редактором білоруського видання може бути лише громадянин Білорусі.
Пропагандист Олександр Коц є «військовим кореспондентом» російської «Комсомольской правды». Він потрапив до списку сайту "Миротворець" за пособництво окупантам на Донбасі. Коц також раніше зізнався, що перетинав кордон України за підробленими документами.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.
Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимність.
13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає ряд вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня в країні почалася нова хвиля масштабних протестів.